Пустые полки замечены в магазинах Иркутска и Новосибирска. Фото

© ircity.ru

В гипермаркете «Ашан» в Новосибирске и в иркутской «Ленте» замечены пустые полки. Отсутствие некоторых товаров торговая сеть «Лента» объясняет деятельностью перекупщиков.

Так 8 марта выглядит гипермаркет «Ашан», сообщил Тайге.инфо читатель.



Предоставлено читателем Тайги.инфо

Несколько полок опустели и в гипермаркете российской торговой сети «Лента» в Иркутске, передает ИА «ИрСити».

«В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина. При этом клиенты сети могут сталкиваться с временным отсутствием необходимой им продукции», — уточнили в пресс-службе «Ленты».

В компании заявили, что поставки товаров в магазины и распределительные центры «осуществляются регулярно и стабильно в соответствии с плановыми объемами».

6 марта «Лента» ввела лимит на продажи товаров в одни руки. Мера касается круп, чая, кофе, сахара, муки, продуктов быстрого приготовления, приправ, соусов, мясных и рыбных консервов, масла, косметики, средств для стирки, туалетной бумаги, детской бытовой химии и подгузников.

Фото ircity.ru