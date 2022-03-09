Coca-Cola, PepsiCo и McDonald's приостанавливают работу в России

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Крупные мировые корпорации продолжают уходить из России. О приостановке деятельности заявила и Coca-Cola, у которой есть завод в Новосибирске.

«Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России. Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — говорится на сайте компании.

В портфель брендов корпорации входят газированные безалкогольные напитки Coca-Cola, Sprite и Fanta, а также различные линейки кофе, чая, соков, молочных и других продуктов.

Один из заводов корпорации находится в Новосибирске. Его открыли в 1997 году, он выпускает большую линейку продукции, включая соки и нектары бренда «Добрый».



Работу в России также прекращает PepsiCo. У корпорации есть производство на заводе «Сибирское молоко» на улице Петухова в Новосибирске. Также к концу 2021 года планировалось запустить предприятие по выпуску чипсов и сухариков под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam».

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s также объявила о приостановке работы. В Новосибирске есть девять заведений популярной сети.