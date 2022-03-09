Степные пожары начались в Сибири

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Степной пожар произошел под Читой в Забайкальском крае. Площадь возгорания составила 3 га.

Пожар начался между селами Кука и Зыково под Читой, передает Zab.ru. Площадь пожара составила 3 га, огонь удалось потушить.

На начало марта это уже 19-й пожар сухой травы в Забайкалье.