Степные пожары начались в Сибири
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Степной пожар произошел под Читой в Забайкальском крае. Площадь возгорания составила 3 га.
Пожар начался между селами Кука и Зыково под Читой, передает Zab.ru. Площадь пожара составила 3 га, огонь удалось потушить.
На начало марта это уже 19-й пожар сухой травы в Забайкалье.
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