Группа туристов попала под лавину в горах Бурятии
© pixabay.com
В Бурятии группа туристов попала под лавину. Один человек погиб. На место выехали спасатели.
Группа туристов попала под снежную лавину на перевале Пушкина в Окинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия.
По данным МЧС, информацию о туристах передали оперативному дежурному 8 марта в 21:30. Один человек погиб.
Туристы не были зарегистрированы, сколько всего человек, неизвестно. Спутниковая связь прервалась. На место выехали спасатели, но до группы они доберутся ориентировочно через три дня, отмечает тг-канал 112.
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