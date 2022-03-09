Группа туристов попала под лавину в горах Бурятии

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В Бурятии группа туристов попала под лавину. Один человек погиб. На место выехали спасатели.

Группа туристов попала под снежную лавину на перевале Пушкина в Окинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия.

По данным МЧС, информацию о туристах передали оперативному дежурному 8 марта в 21:30. Один человек погиб.

Туристы не были зарегистрированы, сколько всего человек, неизвестно. Спутниковая связь прервалась. На место выехали спасатели, но до группы они доберутся ориентировочно через три дня, отмечает тг-канал 112.