Группа туристов попала под лавину в горах Бурятии

© pixabay.com
Группа туристов попала под лавину в горах Бурятии
09 Мар 2022, 07:16

В Бурятии группа туристов попала под лавину. Один человек погиб. На место выехали спасатели.

Группа туристов попала под снежную лавину на перевале Пушкина в Окинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия.

По данным МЧС, информацию о туристах передали оперативному дежурному 8 марта в 21:30. Один человек погиб.

Туристы не были зарегистрированы, сколько всего человек, неизвестно. Спутниковая связь прервалась. На место выехали спасатели, но до группы они доберутся ориентировочно через три дня, отмечает тг-канал 112.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
09 Мар, 14:30
30-градусные морозы ожидаются в Новосибирской области
09 Мар, 12:30
«Так началась история НТН»: как в Новосибирске появилось независимое телевидение
09 Мар, 12:06
Погибшего в Украине капитана похоронили в Омске
09 Мар, 11:25
Еще шестнадцать новосибирцев скончались от ковида
09 Мар, 09:45
Владелец новосибирского крематория предстанет перед судом за взятку
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика