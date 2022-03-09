Томич избил стоматолога из-за отказа оформлять больничный лист

© pixabay.com
Томич избил стоматолога из-за отказа оформлять больничный лист
09 Мар 2022, 07:44

В Томске мужчина напал на стоматолога поликлиники за то, что тот отказался оформлять больничный лист его жене. Врача увезли в больницу с сотрясением головного мозга.

Мужчину подозревают в нападении на стоматолога поликлиники №10 в Томске, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По словам главврача Марианны Кублинской, 5 марта на прием к стоматологу-хирургу пришла пациентка, которая ранее удалила зуб в частной клинике. На момент осмотра женщина была трудоспособна. На приеме пациентка потребовала оформить больничный лист, так как она не присутствовала два дня на работе из-за отека после удаления зубов. Врач уточнил, что выдать лист нетрудоспособности у него нет оснований, поскольку этим занимается врачебная комиссия. Стоматолог предложил пациентке обратиться к завотделением для решения вопроса.

Через 15 минут после того, как пациентка ушла, в кабинет к врачу вошел мужчина в уличной одежде и обуви, представившийся мужем пациентки. Он уточнил, где врач, показал лицо медработника по видеозвонку со своего телефона, а затем ударил врача по голове. Мужчина упал, ударился головой о стену, очки врача разбились на две части. Свидетелями конфликта стали медсестра, два пациента и санитарка.

В поликлинику вызвали охрану, полицию и бригаду скорой помощи. Врача увезли в больницу с сотрясением и ушибом головного мозга.

На нападавшего подали заявление в полицию.


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