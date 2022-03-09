Омским школам закупают учебники под редакцией дочери министра обороны

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Омским школьникам закупают учебники по основам безопасности жизнедеятельности под редакцией Юлии Шойгу. Она возглавляет государственный «Центр экстренной психологической помощи МЧС» и приходится дочерью министру обороны страны.

В марте омские школы решили закупить учебники «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» под научной редакцией «Шойгу Ю. С.». Они оказались не менее чем в 15 тендерах на общие поставки учебной литературы, говорится на сайте госзакупок.

Учебники понадобились в школы №146, 109, 87, 77, 49, 16, 81, 142, 110, 5, 118, 15, 61, 12 и 31.

Общая стоимость контрактов, в которых упомянут и учебники ОБЖ, составила около 23 млн рублей.

В сентябре 2020 года федеральные власти представили «новую концепцию преподавания предмета „Основы безопасности жизнедеятельности“ и формированию культуры безопасности детей и подростков». Ее разработали под научным руководством Юлии Шойгу, писало ТАСС.

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Юлия руководит федеральным казенным учреждением «Центр экстренной психологической помощи МЧС». Среди крупнейших поставщиков госучреждения значится, например, московское ООО «Массажный рай», получившее 21 контракт на аппараты для ультразвуковой терапии, дефибрилляторы и тренажеры за 47,3 млн рублей. В 2016 году выяснилось, что гидромассажные ванны немецкого производства HOSCH, которые компания поставила по госконтракту в дальневосточный филиал учреждения, оказались выпущены в Башкирии.

Муж Юлии Шойгу — заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров.