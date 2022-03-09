Новосибирские ученые нашли лекарство от коронавируса

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Новосибирские ученые нашли лекарство от коронавируса
09 Мар 2022, 08:33

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики тестируют лекарство от коронавируса. Его эффективность проверили на клетках, впереди — исследования на лабораторных животных.

Когда в организм попадает вирус, начинает работать особый белок — интерферон. Интерферон-альфа срабатывает только через сутки, когда вирус уже успевает размножиться. Интерферон-лямбда активируется сразу, но в организме этого белка мало. Исследователи из Института цитологии и генетики предложили увеличить содержание интерферона-лямбда в организме, чтобы вирус погиб, пишут «Новосибирские новости».

Ученые создали лекарство на основе этого белка. Для работы пришлось перепрофилировать другое исследование — изначально делали препарат от конъюнктивита.

«Мы протезируем тот недостаток собственных защитных функций, которые у человека предусмотрены в принципе. То есть, образно говоря, если человек принимает этот препарат, у него высокая концентрация интерферона-лямбда, он себя чувствует защищенным от любого вируса — не только от коронавируса», — объясняет руководитель отдела экспериментальной фармакологии Института цитологии и генетики СО РАН Павел Мадонов.

Препарат уже проверили в лаборатории на клеточных культурах. Впереди исследования на животных — мышах и хомячках.


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