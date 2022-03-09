Молодого человека зарезали и оставили умирать возле гаражей в Улан-Удэ

© pixabay.com
Молодого человека зарезали и оставили умирать возле гаражей в Улан-Удэ
09 Мар 2022, 09:19

В Улан-Удэ задержали абитуриента вуза. Он приехал из соседней республики и встретился со своим земляком. Молодого человека обвинили в том, что он зарезал знакомого. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Железнодорожном районе Улан-Удэ задержали 25-летнего молодого человека, которого обвиняют в нападении с ножом на знакомого, сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Бурятия 9 марта.

По версии следствия, обвиняемый приехал в Бурятию из соседней республики для учебы в вузе. 7 марта 2022 года днем он встретился со своим 22-летним земляком. Молодые люди начали выпивать у гаражей. Через некоторое время между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. Абитуриент выхватил из кармана нож и ударил противника в бедро. Он не смог остановить кровотечение, оставил раненного приятеля и скрылся с места. Позже его задержали в общежитии по месту учебы.

Ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего).


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