Монумент Покрышкину в Новосибирске перенесут из-за застройки

Памятник трижды герою Советского Союза Александру Покрышкину на площади Маркса перенесут из-за проекта застройки. Его поставят в центре автомобильного кольца.

Ветеранские и общественные организации Новосибирска поддержали идею переноса памятника Покрышкину с территории, прилегающей к недостроенному ДК «Сибсельмаш», в центр автомобильного кольца на площади Карла Маркса, заявили в мэриии 9 марта.

«Памятник Александру Покрышкину на площади Карла Маркса установили на периферии, в отдалении от центра площади. Вопрос о том, чтобы перенести его в центр автомобильного кольца, поднимался неоднократно. Считаю, что памятники лишний раз трогать не нужно, к ним надо относиться с уважением. Но сегодня речь идет о серьезной реконструкции площади Маркса: в этом году мы планируем ремонтировать улицу Ватутина, проспект Маркса, кольцо на площади, — уверяет мэр Анатолий Локоть. — После того как реконструкция завершится, центральное место на площади должен занять этот знаковый для новосибирцев монумент».

«Вскоре здесь начнется снос недостроенного дома культуры „Сибсельмаш“ и строительство нового объекта, — напомнила председатель организации „Женский совет Ленинского района“ Светлана Твердякова. — Мы считаем, что монумент не вписывается в концепцию развития и застройки этого участка. Площадь Карла Маркса — визитная карточка Ленинского района и всего левобережья. Считаем, что центр площади подходящее место для установки памятника нашему прославленному земляку».

Проектом застройки площади Маркса под многофункциональный центр, в котором будут гостиница, аппартаменты, общественные пространства, магазины и рестораны занимается компания, связанная с девелопером Тимуром Саттаровым.