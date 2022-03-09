Владелец новосибирского крематория предстанет перед судом за взятку

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Дело владельца новосибирского крематория Сергея Якушина, которого обвиняют в даче взятки, дошло до суда. Сейчас он находится под домашним арестом.

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении основателя ООО «Похоронный дом Некрополь» 68-летнего Сергея Якушина, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Павла Илыка.

Якушина обвиняют в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Пенсионеру грозит от 8 до 15 лет колонии. Сейчас он находится под домашним арестом.

Бизнесмена задержали в Санкт-Петербурге вечером 2 ноября 2021 года. По версии следствия, в 2011—2019 годах он через посредника якобы заплатил 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением больницы, говорили в управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Новосибирские силовики никаких официальных сообщений не распространяли. В региональном главке МВД ограничились коротким комментарием: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УМВД России по Новосибирску задержан подозреваемый, находящийся в федеральном розыске. Собранные полицейскими материалы переданы в СУ С К России по Новосибирской области».

Якушин формально числился в федеральном розыске «по статье УК» еще с августа 2020 года. Фабула его уголовного дела так и не раскрывалась, но то, что рассказали в полиции Санкт-Петербурга, фактически совпадает с содержанием уголовного дела бывшего заведующего патологоанатомическим отделением ГБУ «Городская клиническая больница №1» Михаила Козяева, выясняла Тайга.инфо. Козяева обвиняли в получении взяток от похоронщиков за «информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах».

Источники редакции в отрасли отмечали, что состав, который вменяли патологоанатому и другим фигурантам, представляет собой «агентские услуги», и по смыслу схож с тем, когда врачи рекомендуют лекарства тех или иных фармацевтических компаний, а потом получают проценты с выписанных рецептов.

Семья Якушиных связывала уголовные дела с переделом рынка похоронных услуг.

Новосибирский крематорий семьи Якушиных — первый частный крематорий в России. Кроме того, на его территории работает Музей мировой погребальной культуры, который включен в программу сохранения мирового наследия похоронной культуры при ЮНЕСКО. Второй крематорий в Новосибирске входит в МУП «Похоронный дом „ИМИ“», который возглавляет депутат горсовета Сергея Бондаренко («Единая Россия»).

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