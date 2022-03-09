Еще шестнадцать новосибирцев скончались от ковида

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Еще шестнадцать новосибирцев скончались от ковида
09 Мар 2022, 11:25

Более 5,1 тыс. новосибирцев скончались от коронавируса в пандемию. За сутки умерли 16 пациентов.

«Скончались еще шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте: 48, 66, 70, 73, 73, 83, 89 лет и женщины в возрасте 68, 74, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5115 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 9 марта.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 270 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 48 пациентов.

Подтверждено 1845 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 240388, выписаны более 177,9 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находится 2766 пациентов, в том числе 110 детей.


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