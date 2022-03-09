Погибшего в Украине капитана похоронили в Омске
09 Мар 2022, 12:06
Капитан армии из Омской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Его уже похоронили, сообщил губернатор Александр Бурков.
В Омске простились с капитаном российской армии, заявил Бурков в своем телеграм-канале.
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