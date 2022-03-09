30-градусные морозы ожидаются в Новосибирской области
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Ночные температуры 10−12 марта опустятся в Новосибирской области ниже -30. Днем будет теплее — до -16.
В Новосибирской области ночью 10 марта, по данным сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается -21…-26, местами до -32, днем — до -10…-15. Кроме того, прогнозируется небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Ночью 11 марта будет -19… -24, местами до -29, днем — до -11… -16. В субботу, 12 марта, ночью ожидается -22…-27, местами до -32, днем до -10…-15.
11−12 марта будет преимущественно без осадков.
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