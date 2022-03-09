Минобороны РФ подтвердило присутствие срочников в Украине

© t.me/tass_agency. Игорь Конашенков
Минобороны РФ подтвердило присутствие срочников в Украине
09 Мар 2022, 18:00

Минобороны РФ впервые подтвердило участие призывников в «специальной военной операции» в Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что там есть только «профессиональные военные».

«К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее Путин заявил, что в спецоперации участвуют «только профессиональные военные, офицеры и контрактники». «Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать и не собираемся», — цитировал его Кремль.

«Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — пишет госагентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

При этом еще на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству 4 марта сенатор от Тувы Людмила Нарусова говорила о возможном использовании срочников в спецоперации. Видео опубликовано на канале сената в ютубе (часть реплик сенаторов вырезана из видео но те, которые касались срочников, пока остались).


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