«Сомневаюсь, что будет, как в девяностые»: мнение Алексея Мазура

© pastvu.com

Руководитель аналитического отдела Тайги.инфо Алексей Мазур призывает не паниковать в это сложное время. Он считает, что все не так плохо, как кажется. Практические советы и прогнозы от нашего обозревателя, жившего в СССР. Он ответил на вопросы зрителей в прямом эфире авторской программы.

Приводим некоторые тезисы. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы быстрее узнавать о новых видео.

Нужно ли паниковать?

С точки зрения экономики станет хуже, но я не ожидаю такой катастрофы, что не станет еды, все обвалится, и станет невозможно существовать. Важно не принимать решений на основании паники. В том или ином виде страна сохранится и будет жить. Степень разрушительности кризиса непонятна, но я сильно сомневаюсь, что будет даже, как в девяностые.

Хотя бы потому, что есть память о них. Понимаете, девяностые были, потому что это было обрушение всего. Слом всех жизненных традиций, привычек. Конечно, это очень страшно ударило по многим людям. Но сейчас такой слом не является чем-то новым. Мы уже третий такой кризис переживаем. Люди понимают примерно, что к чему, как адаптироваться, поэтому такой тяжести кризиса не будет.

Сейчас такая фаза кризиса, когда никто не может сказать, что будет через неделю. Но эта фаза не может продолжаться вечно. Думаю, что примерно через месяц дым развеется, станет понятно, какая дальше конфигурация. И дальше думать — что делать, сажать картошку или не сажать.

…

Власти уже начали раздавать «слонов» детям. Вы знаете, мне нравится эта оговорка — семьям с небольшим доходом. Когда возникает этот термин, всегда возникает задача собрать кучу справок, прийти в собес [соцзащиту] и доказать, что у тебя небольшой доход — иначе тебе ничего не дадут.

С другой стороны — а если у тебя в прошлом году был доход, а в этом — исчез. И ты стал безработным. То как?

Мы все боимся. И в унынии глубоком

Не буду говорить, что нет для этого причин. Но. Как говорят китайцы: «Чтобы ты жил в эпоху перемен». Это довольно смешно, но все последние 20 лет мы жили под лозунгом стабильности.

Как я сказал, не паникуйте. Не думайте, что если вы где-то в соцсетях высказывались или что-то сказали, то попали в перечень врагов государства. Речь идет, не знаю, о нескольких тысячах на всю Россию. Наверное, подешевеют квартиры (хотя пока они дорожают в рублях), снизятся номинальные зарплаты, но будет период адаптирования.

В конце концов, жили мы в Советском Союзе, со всеми этими историями, с политинформациями на уроках, с изучением истории КПСС на физфаке. Зачем она мне была нужна?



Знаете, многие жалеют о Советском Союзе. Ну, кто жалеет, вот, можете посмотреть, как оно было.

Где найти менеджеров для импортозамещения и модернизационного рывка?

Государство будет искать послушных менеджеров, а не эффективных. Система управления лучше не стала. В какой-то фантазии можно предположить, что, так как мы все в «мобилизационной» ситуации находимся, так как нужно всем сплотиться, то можно ожидать, что много Павликов Корчагиных найдутся и пойдут в экономику и ее поднимут.

Но система управления у нас выстроена по другому принципу: «Держать и не пущать». И это очень плохо связано с развитием. Эффективное развитие есть только в том случае, если есть конкуренция. Есть соревнование разных корпораций, конструкторских бюро — назовите, как угодно. Они стараются получить результат — и первый получает всё, а проигравший — ничего. Не в том смысле, что они умирают с голода, а в том смысле, что проигравшая корпорация перестраивается или распускается.

Но вся линия управления, которая была в России предыдущие 10 или 20 лет сводилась к обратному. Из всех сфер конкуренция выдавливалась. У нас даже в авиастроении, ракетостроении, где в Советском Союзе была конкуренция, все выделено в монополизацию. Ты делаешь это, а ты — это, и не лезьте друг к другу на поляну.

Экономика во многом рыночная, она, конечно, адаптируется. Бизнесмены научатся как-то импортозамещать. То есть, грубо говоря, вместо качественных продуктов будут менее качественные, но российские. Кстати, к пальмовому маслу — как его замещать? Ну, будут покупать по более высокому курсу. Но чтобы быстро выросла эффективность? Я в это не верю.