Мумифицированные эмбрионы найдены на крыше дома в Улан-Удэ

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Мумифицированные эмбрионы найдены на крыше дома в Улан-Удэ
10 Мар 2022, 05:15

Два мумифицированных человеческих эмбриона найдены на крыше старого здания в Улан-Удэ. Обстоятельства появления этих находок выясняет управление Следственного комитета по региону.

9 марта во время реконструкции здания в центре Улан-Удэ рабочие обнаружили на крыше под слоем шлака два мумифицированных человеческих эмбриона.

«По предварительным данным, в указанном здании в начале прошлого века могло располагаться медицинское образовательное учреждение. Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 — начала 20 века, исходя из этикеток и маркировки на некоторых находках. Не исключено, что найденные эмбрионы являлись демонстративными лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия», — предполагают в Следственном комитете.

По заключению эксперта, развитие обнаруженных эмбрионов соответствует 14−16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода составлял около 120−125 грамм: «эмбрионы являлись заведомо нежизнеспособными».

«С учетом степени высыхания эмбрионы могли находится в указанном месте в течении нескольких десятков, вплоть до сотни, лет», — добавили в СК.

Проверка продолжается.


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