Мэр Новокузнецка: «Пришло время военного коммунизма»

© vk.com. Сергей Кузнецов

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов («Единая Россия») обвинил торговые сети в повышении цен на продукты и пригрозил «военным коммунизмом» оптовикам. При этом он признался, что на встрече с бизнесом его обвинили в непонимании системы экономики и торговли.

Кузнецов прокомментировал резкий рост цен в передаче «Утро с мэром» 10 марта. Он выложил запись в свой инстаграм.



«Это [резкое повышение цен] большая игра — что называется, развести народ. <…> Цены на этикетку, на упаковку, на тару ГСМ поднялись, масла поднялись, запчасти поднялись. Это все начало работать с 1 марта. Во-первых это всё предпраздничная суета. Во-вторых, это под ту сурдинку, что чего-то где-то: если у американцев галлон бензина поднялся до 4 долларов или в Европе уже несколько евро стоит литр, то мы то здесь причем, — сказал мэр российского города с населением около 550 тыс. человек. — Тот сахар, который производили еще летом прошлого года — санкции на него никак не повлияли. У нас в городе полно на складах сахара, гречки другого рода крупы, есть масло растительное и сливочное. Это просто большая игра».

При этом Кузнецов сказал, что 9 марта встречался с «основными игроками на рынке»: «Вчера они подняли шум такой шум — вот ты, товарищ мэр, не разбираешься в системе экономики и торговли, что есть и доставщик, и провайдер, и провизор — это я начинаю иронизировать со злости. У нас [мол] есть федеральные сети, еще какие-то сети. Хотели мне мозг запудрить».

«На самом деле, в одном месте сахар продают по 59, в другом по 89, а еще в другом дороже 90 рублей. Это создание ажиотажа», — уверен единоросс.

«Сейчас будем смотреть объемы у оптовиков на складах — наверное, пришло время военного коммунизма, — заявил мэр. — Я не хочу сказать, что мы кого-то будем раскулачивать или все отнимать. Тем не менее, проверки будут, так что готовьтесь».

Кузнецов утверждает, что в прокуратуру уже поступили обращения.