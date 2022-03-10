Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске
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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске утром 10 марта достиг 7 баллов из 10, это считается вредным. Жители жалуются на неприятный запах.
Сервис Cityair зафиксировал повышение уровня загрязнения воздуха 10 марта. По данным в среднем по городу, он начал повышаться до 6 баллов ночью, а к утру достиг 7 баллов — этот показатель уже характеризуется как вредный.
Жители центра города пожаловались в редакцию на дымку и неприятный запах на улице.
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