Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске

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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске утром 10 марта достиг 7 баллов из 10, это считается вредным. Жители жалуются на неприятный запах.

Сервис Cityair зафиксировал повышение уровня загрязнения воздуха 10 марта. По данным в среднем по городу, он начал повышаться до 6 баллов ночью, а к утру достиг 7 баллов — этот показатель уже характеризуется как вредный.



Жители центра города пожаловались в редакцию на дымку и неприятный запах на улице.