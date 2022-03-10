Новосибирский транспорт перестал принимать оплату по Apple Pay и Google Pay

© Наталья Гредина
Новосибирский транспорт перестал принимать оплату по Apple Pay и Google Pay
10 Мар 2022, 07:27

В новосибирских автобусах и в метро перестала работать бесконтактная оплата проезда по Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Пассажиров просят расплачиваться банковской картой.

Новосибирское метро перестало принимать бесконтактную оплату по Apple Pay и Google Pay, сообщил Тайге.инфо читатель 10 марта. Пассажиров просят расплачиваться банковской картой.

Другой собеседник редакции рассказал, что ему отказали в оплате по Google Pay в автобусе еще 9 марта.

«Но такое происходит уже с начала января на разных маршрутах, то можно, то нельзя. В троллейбусах принимают оплату нормально, а вот в коммерческих не всегда получается», — отметил он.

С 10 марта в России сервисы Apple Pay и Google Pay перестали работать в России. Центробанк еще 6 марта сообщал о том, что они будут недоступны для карт Visa и Mastercard. Оплата российскими картами также прекратила осуществляться в App Store с 10 марта. Для оплаты подписок банковские приложения предлагают выбрать другой способ — с помощью счета Apple ID или по номеру мобильного телефона. Карты «Мир» к App Store привязать нельзя.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
10 Мар, 11:21
«Это вынужденная мера, которая причиняет нам огромную боль»: артисты отменяют концерты в Новосибирске
10 Мар, 09:56
Житель Алтайского края убил сына после требований о еде
10 Мар, 09:25
«Главная тенденция развития России — поиск внутреннего врага»
10 Мар, 08:01
Apple, IKEA, Microsoft, McDonald's: в России предложили национализировать более 50 иностранных компаний
10 Мар, 07:41
Бывший новосибирский полицейский рассказал об уголовном преследовании из-за жалоб на нехватку техники
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования