Новосибирский транспорт перестал принимать оплату по Apple Pay и Google Pay

© Наталья Гредина

В новосибирских автобусах и в метро перестала работать бесконтактная оплата проезда по Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Пассажиров просят расплачиваться банковской картой.

Новосибирское метро перестало принимать бесконтактную оплату по Apple Pay и Google Pay, сообщил Тайге.инфо читатель 10 марта. Пассажиров просят расплачиваться банковской картой.

Другой собеседник редакции рассказал, что ему отказали в оплате по Google Pay в автобусе еще 9 марта.

«Но такое происходит уже с начала января на разных маршрутах, то можно, то нельзя. В троллейбусах принимают оплату нормально, а вот в коммерческих не всегда получается», — отметил он.

С 10 марта в России сервисы Apple Pay и Google Pay перестали работать в России. Центробанк еще 6 марта сообщал о том, что они будут недоступны для карт Visa и Mastercard. Оплата российскими картами также прекратила осуществляться в App Store с 10 марта. Для оплаты подписок банковские приложения предлагают выбрать другой способ — с помощью счета Apple ID или по номеру мобильного телефона. Карты «Мир» к App Store привязать нельзя.