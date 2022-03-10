Бывший новосибирский полицейский рассказал об уголовном преследовании из-за жалоб на нехватку техники

© Предоставлено Сергеем Драговским

Бывший сотрудник МВД в Новосибирской области рассказал Тайге.инфо о нехватке техники в полиции. Его ранее осудили по статье о взятке именно на оборудование в рабочий кабинет. Но он жаловался на ситуацию и до уголовного дела.

Бывший следователь Мошковского следственного отдела МВД, старший лейтенант Сергей Драговский решил рассказать Тайге.инфо о проблемах в работе полиции. Ранее редакция написала, что он был осужден по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки за незаконные действия). Он заявил суду, что просил деньги у попавшей в аварию предпринимательницы на технику в рабочий кабинет, потому что иначе невозможно было бы вести дела.

Но сам Драговский связывает уголовное преследование с тем, что ранее жаловался высокопоставленному начальству на условия работы.

Как вынуждены работать в полиции

Сергей Драговский начинал работать в правоохранительных органах с патрульно-постовой службы. Окончил юридический факультет Новосибирского государственного университета экономики и права. Он был участковым, некоторое время проработал в Москве с следственном департаменте МВД РФ. Служил в отделах полиции по Новосибирску, в 2017 году перевелся в следственный отдел МВД по Мошковскому району, имеет благодарность от начальника ОМВД по Мошковскому району.

Но в последние годы службы, по словам Драговского, начались проблемы с закупками техники и загруженностью. Это сказывалось на ведении уголовных дел.

«Как могли, так выживали», — отметил Драговский в беседе с Тайгой.инфо.

На протяжении полутора лет офицер обращался к руководству из-за проблем с обеспечением работы. При этом, по его данным, деньги на необходимое оборудование выделялись, но оно почему-то не закупалось.

«Прошу выделить в следственный отдел отдел МВД России по Мошковскому району 4 принтера, 4 персональных компьютера, 4 клавиатуры, 4 мышки в связи с поломкой старой техники», — говорилось в одном из рапортов на имя начальника ОМВД по Мошковскому району Сергея Базыльникова, который готовил Драговский (копии у него не осталось, но он воспроизвел его по памяти для редакции).

Более того, сотрудник обращался в главное следственное управление ГУ МВД по Новосибирской области. Там, по его воспоминаниям, ему сказали «не соваться». Следственное управление в должности замначальника ГУ МВД возглавляет Дмитрий Ходаков.

После жалоб в мае-июле 2020 года начальство лишило Сергея Драговского табельного оружия под предлогом «социально-психологического изучения» со стороны ГУ МВД по Новосибирской области. В бумагах, копии которых имеются в распоряжении Тайги.инфо, также было сказано: «Рекомендуется повышенный контроль и проведение воспитательных работ со стороны руководителя подразделения».

В этот промежуток времени Драговскому поступил вызов по ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью), и он отказался ехать, потому что был без пистолета. В итоге на вызов, по его словам, поехал начальник районного следственного отдела вместе со стажером, который также был без оружия.

Позже офицер сам прошел необходимую экспертизу и смог добиться возвращения права на табельное оружие.

Случаи, когда начальство полиции могло лишать подчиненных табельного оружия, известны в Новосибирске. Например, в 2018 году глава отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних в отделе полиции №10 «Советский» Елена Ногина запретила носить табельное оружие участковому Виталию Задорожному, писала Тайга.инфо. Позже тело 47-летнего мужчины было найдено на рабочем месте.

Кроме того, Сергей Драговский рассказал Тайге.инфо о возможной коррупции со стороны мошковских силовиков. По его словам, однажды местные сотрудники службы безопасности «Транснефти» якобы обнаружили незаконную врезку в трубопровод — за это сотрудникам полагалась премия от 2 млн рублей, но только в случае возбуждения уголовного дела, отметил Драговский. Люди, написавшие заявление, сами до этого работали в полиции и могли хорошо знать начальника ОМВД по Мошковскому району Сергея Базыльникова. Сначала сотрудники местного следственного отдела МВД отказались возбуждать дело из-за отсутствия состава преступления, потому что врезка фактически никуда не вела, но позже дело все-таки завели — был задержан мужчина, который работал на земельном участке неподалеку, впрочем, само производство приостановили.

Драговский считает, что врезку в трубопровод могли сделать сами сотрудники службы безопасности, а указание на возбуждение дела могло дать начальство, чтобы позже распределить положенную премию.

Кроме того, в июне 2020 года мошковские силовики начали дело о незаконных рубках в селе Ташара со стороны местного жителя по кличке «Буржуй». «Когда я выезжал на незаконную рубку, то [подозреваемое] лицо нашли и ствол сосны сырорастущей, — рассказал Драговский. — Один из спилов с пня совпал с данным стволом. О чем было сообщено Базыльникову, но он отказался предоставить технику на вывоз вещественного доказательства, то есть данного ствола, сказал, что вы, следователи, сами ищите трактор или грузовой „Урал“. В результате был утрачен вещдок ствол сосны, он его распиливал на доски на своей пилораме, и данное лицо ушло от уголовной ответственности».

После всех этих конфликтных ситуаций в отношении Драговского и могли возбудить уголовное дело о взятке из-за ДТП осенью 2020 года на трассе «Р-255». По версии следствия, напомним, он попросил 30 тыс. рублей якобы за изменение опроса директора салона красоты «Красивые люди», который находится в центре Новосибирска, Ольги Мосалёвой по обстоятельствам ДТП, в котором пострадал человек. Сам Драговский в беседе с Тайгой.инфо не отрицал, что говорил о плохом обеспечении отдела техникой, но утверждал, что не менял объяснения Мосалёвой.

В суде, как следует из приговора, Драговский признал вину лишь частично. Он сказал, что у него не было умысла на взятку, а его действия можно рассматривать как мошенничество. В самом суде бывшее начальство дало на него отрицательную характеристику, в которой, впрочем, были такие слова: «Выделялся, с одной стороны, исполнительностью, стремлением к достижению положительных результатов, отсутствию долгов по материалам уголовно-процессуальных проверок, уголовным делам. С другой стороны, отличался повышенными самомнением, конфликтностью с окружающими, обостренным, ближе к ложному, чувством справедливости».

Его приговорили к 3 годам условно.

Сергей Драговский считает свое уголовное дело сфабрикованным. Теперь же у него из-за судимости начались проблемы с работой. Он пытался устроиться в охрану, некоторое время был помощником депутата новосибирского заксобрания Василия Ивакова («ЕР»), но столкнулся с давлением полиции на работодателей.

Ярослав Власов