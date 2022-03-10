Apple, IKEA, Microsoft, McDonald's: в России предложили национализировать более 50 иностранных компаний

© Тайга.инфо
Apple, IKEA, Microsoft, McDonald's: в России предложили национализировать более 50 иностранных компаний
10 Мар 2022, 08:01

В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые могут быть национализированы из-за прекращения работы в России. В него вошло порядка 60 компаний, пишут «Известия». В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

Организация «Общественная потребительская инициатива» подготовила список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы.

«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил «Известиям» глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Общественная потребительская инициатива», как указывается на ее сайте, является «единственным объединением потребителей, не преследующим коммерческих целей и оказывающим помощь гражданам исключительно на безвозмездной основе». Там же отмечается, что она создана при поддержке Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ). Список новостей организации, который можно посмотреть на сайте, начинается в марте 2014 года с сообщения о горячей линии в Крыму.

«Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 трлн рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — заявил Павлов.

Ранее иностранные компании массово заявили о приостановке работы в России. 


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