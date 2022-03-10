Житель Алтайского края убил сына после требований о еде

© pixabay.com
Житель Алтайского края убил сына после требований о еде
10 Мар 2022, 09:56

Житель Алтайского края осужден за смерть собственного сына. Причиной нападения стало требование потерпевшего приготовить ему поесть.

56-летний житель Алтайского края признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщил СК РФ по региону.

«В ночное время в сентябре 2021 года потерпевший пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и стал требовать от отца приготовить ему покушать. Осужденному не понравилось поведение сына, и, взяв нож, он нанес не менее 6 ударов область шеи и ключицы родственника. От полученных телесных повреждений 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении следствия.

Тело сына мужчина спрятал в заброшенном погребе и забросал ботвой и остатками овощей.

В ходе следствия мужчина свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.


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