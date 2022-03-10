«Это вынужденная мера, которая причиняет нам огромную боль»: артисты отменяют концерты в Новосибирске

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В Новосибирске за две недели перенесли, либо отменили концерты более 10 исполнителей. Из причин — ситуация в Украине и связанные с коронавирусом ограничения.

С 24 февраля 11 исполнителей перенесли, либо отменили концерты в Новосибирске, сообщает Kassir.ru.

Так, по данным сервиса, 13 апреля в городе не выступит украинский исполнитель MILKOVSKYI (Евгений Мильковский — лидер группы «Нервы»). В инстаграме группы уточнили, что она «останавливает свою деятельность на территории России».

«Все заявленные концерты не состоятся. Информация по возврату средств появится в ближайшее время. Это вынужденная мера, которая причиняет нам огромную боль, но даже эта боль несравнима с той болью, которую мы испытываем за Украину», — рассказали в группе.

Отменен и концерт группы «Тараканы!», запланированный на 25 февраля. Отмена тура связана с коронавирусными ограничениями в регионе, заявили представители группы во «Вконтакте».

Концерт мексиканской группа Hocico должен был состояться в Новосибирске 7 апреля. Организаторы сообщили, что приостановили тур до конца года «в связи с текущими обстоятельствами».

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Певица Монеточка сама заявила о переносе своего тура — первый концерт должен был пройти в Новосибирске 3 марта. Новую дату концерта пока не назвали.

«Я училась радовать вас на концертах, но сейчас радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать», — отметила исполнительница на своей странице в инстаграме.

Концерт исполнителя Markul перенесли с 4 марта на неопределенную дату. Выступление перенесли по «понятным причинам», уточняется в группе артиста во «Вконтакте».

«Я решил перенести все ближайшие концерты, так как не вижу смысла в их проведении», — подчеркнул музыкант.

В «Подземке» 4 марта должен был выступать певец Matrang, однако его шоу перенесли «из-за действующих ограничений на чуть более позднюю дату, которую сообщат в ближайшее время».



Концерт португальского трибьют-проекта Linkin park — группы Hybrid Theory, который должен был пройти 7 апреля, тоже перенесли на неопределенный срок. На странице мероприятия указано, что решение связано с ограничениями на авиасообщение с европейскими странами.

«Сейчас с группой обсуждаются новые даты тура, и скоро мы сообщим дату концерта в Новосибирске», — добавили организаторы.

Группа «Кис-Кис» перенесла свое выступление с 17 марта на 9 мая. Исполнительницы заявили, что перенесли все мартовские концерты «по моральным соображениям». Все купленные билеты действительны.

Все мартовские концерты исполнительницы Доры тоже перенесены на неопределенный срок. В Новосибирске выступление певицы планировалось на 25 марта.

Перенесли также выступление Тони Раута и Гарри Топора — с 26 марта на 17 апреля. Как сообщили организаторы, перенос произошел по «всем понятным причинам».

