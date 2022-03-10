Новосибирский депутат Госдумы: «В такой ответственный момент для страны любая спекуляция преступна и чревата»

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Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко возмущен ростом цен. Он говорит об искусственном дефиците и преступности спекуляции. Парламентарий выступает за ограничение наценок и снижение НДС на продукты.

«Конечно, удивляют те наши производители, которые с лету начали задирать цены. Уход с рынка иностранных товаров весомо увеличит прирост производства отечественной продукции и за счет увеличения объемов продаж они вполне могут компенсировать издержки и сдерживать стремительный рост цен, — пишет Аксёненко в своем аккаунте в соцсети. — Но игроки свободного рынка для себя избирают другую схему — потребителю деваться некуда, будут брать по любым ценам.



Депутат указывает, что есть те, кто создает «искусственный дефицит», из-за чего цены растут быстрее, чем курс.

Наценки на продукты в магазинах и супермаркетах устанавливаются «бесконтрольно», и положительного эффекта на своем кошельке от объявленного правительством ежедневного мониторинга цен покупатели не ощущают, отмечает Аксёненко.

«На нас со всех сторон сыплются санкции, а мы продолжаем играть в свободные рыночные отношения. Показывая решимость во внешней политике, правительство должно проявить последовательность и во внутренней. В данный конкретный период необходимо регулирование, и его усиление! — считает парламентарий. — Производители и продавцы со своей стороны тоже обязаны проявить солидарность. В такой ответственный момент для нашей страны любая спекуляция внутри — преступна и чревата».

Депутат сообщил, что фракция «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» внесла в правительство на рассмотрение ряд мер, в числе которых — ограничение наценки в любых торговых точках (максимальная наценка не должна превышать 15%); снижение НДС на продукты и сырье для них (как мера по регулированию ценообразования у производителей) и другие.