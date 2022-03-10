Тарифы на проезд повышают в Иркутской области

В Иркутской области повышают тарифы на проезд в общественном транспорте Ангарска. Решение принято под предлогом подорожания топлива и деталей.

Перевозчик предупредил о подорожании проезда на автобусных маршрутах в микрорайоны Цементный и Юго-Восточный Ангарска, а также в поселения Мегет, Одинск и Савватеевку с 11 марта, сообщили в мэрии.

«Дорожает топливо, детали, обслуживание. В Ангарске действует нерегулируемый тариф на пассажирские перевозки, — напомнил вице-мэр Андрей Сафронов. — Опираясь на экономически обоснованные показатели, перевозчик уведомляет о повышении цены на проезд в отдалённые территории. Администрация и депутаты округа, в свою очередь, проработали вопрос стабилизации стоимости проезда, предложив использовать транспортные карты. Это позволяет сохранить стоимость ниже, чем проезд в черте города. Для тех, кому данные маршруты актуальны, есть существенная экономия».

Все, кто пользуется маршрутами № 1, № 5, № 102, № 103, № 104, № 105, могут бесплатно получить скидочную транспортную карту у водителя. Их количество и срок не ограничены. По ним действуют скидки.

В конце 2021 года стоимость проезда выросла на 5 рублей в маршрутках Иркутска.