Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью»

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﻿Рынок жилья в России серьезно пострадает из-за санкций, веденных на фоне событий в Украине. Глава новосибирской группы компаний «Химметал» Евгений Гаврилов рассказал, что сфера очень зависит от импорта, а китайские поставщики не имеют аналогов европейским товарам, либо они значительно хуже по качеству. Уже отмечается отказ от брони квартир.

За последнее время на фоне падения рубля продажи квартир выросли примерно на 30−40%, рассказал Гаврилов Тайге.инфо: «Это все связано с тем, что люди, понимая, что рубли сейчас очень сильно обесцениваются, пытаются свои сбережения вложить (кто не успел вложить в доллары и евро) хотя бы во что-то, что как бы позволит сохранить деньги. Недвижимость — один из таких инструментов».

«Больше того: у меня все знакомые, даже которые не планировали покупать квартиры — им не нужно улучшать свои жилищные условия — они побежали, сделали себе кредитное решение и купили квартиру, — отметил застройщик. — Даже в ипотеку. Понимая, что ставки, которые там сейчас есть по льготной ипотеке (5−6%), ничтожно малы. То есть они все купили в ипотеку, даже имея ресурсы».

«Вообще-то есть у нас, в принципе, приличный задел по недвижимости, но глобальных перспектив, к сожалению огромному, я не вижу. Цена будет расти однозначно — а [перспективы] роста продаж я не вижу, — подчеркнул Гаврилов. — Потому, что на самом деле, мне кажется, во-первых, у людей уже просто физически заканчиваются деньги. Они просто пытаются „запрыгнуть в последний вагон“. И абсолютно правильно делают! Потому, что сейчас деньги обесцениваются с огромной скоростью. Даже страшно представить, какая сейчас будет инфляция. У нас даже по прошлому году, судя по отчету департамента строительства, производственная инфляция была почти 30% (производственная инфляция — это материалы, которые используются в стройке). А в этом году…».

Гаврилов выделил две тенденции — грядущий провал покупательской способности и уже заметный отказ от броней квартир. «Чтобы строительная отрасль сейчас выжила, ей нужна мощнейшая поддержка государства», — отметил он.

Кроме того, строительная отрасль очень сильно зависима от импорта. «На самом деле, даже оборудование у нас, которое производит, казалось бы, бетон — российских бетономешалок нет. Как правило, все нормальные — они европейские. Бетономешалки. БСУ — бетонно-смесительный узел, который бетон производит, а потом он разливается по бетоновозам. Они все импортные. Запчасти, например, у нас они все — европейские. Вот у нас их три или четыре на заводе — все европейские. Запчасти мы берем с завода. Оборудование у нас финское. Ведущая фирма Elematic. Понятно, что мы как-то будем это добывать».

В Китае не производят аналогов. А то, что можно заменить китайской продукцией, будет «намного более худшего качества».

«Как-то будем, значит, просить кого-нибудь, кто живет в Европе, чтоб нам каким-нибудь образом доставляли. Непонятно каким, — признал Гаврилов. — Какие-то каналы связи, наверно, останутся. Но это будет все настолько затруднительно и сложно. Способ платежа тоже непонятен. Как это было в советские времена? Приезжаешь туда с черной икрой и водкой, стоишь на вокзале, продаешь за доллары — это же мы проходили. Будем, значит, ездить с черной икрой и водкой, менять там на свободно конвертируемую валюту. И покупать все запчасти для оборудования».

«Строительная отрасль зависит от импорта глобально. Лифты­ — все уже от советских отказались. Можно, конечно, ставить опять какую-нибудь „Щербинку“, теоретически. Но, даже на этой „Щербинке“ все двигатели и насосы — тоже импортные, а не российские, — рассказал Гаврилов. — Где они будут брать эти двигатели? Я не знаю. Ну, то есть: оборудование, проводники, полупроводники, схемы оборудования — мы ничего не производим. Мы производим нефть, газ, лес. То есть, что производим? То, что нам земля дает».

Рынок жилья очень сильно уменьшится, прогнозирует бизнесмен. «Народ теряет работу, теряет доход, обесценивание запасов, обесценивание денег. <…> Мы все-таки надеемся, что это безумие какое-то, страшный сон вообще должны закончиться. Так хочется на это надеяться, что это когда-нибудь закончится, как страшный сон», — добавил он.



Подготовил Алексей Мазур