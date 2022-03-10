Бывший министр задержан в Иркутской области

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-министра имущественных отношений Иркутской области и бывшего сотрудника министерства. Им вменяют незаконное мировое соглашение со строительной организацией о праве аренды участка стоимостью более 1 млрд рублей.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра имущественных отношений Иркутской области и бывшего заместителя начальника одного из отделов минимущества по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).



«По версии следствия, в 2019 году в Арбитражном суде Иркутской области при участии регионального министерства имущественных отношений было заключено незаконное мировое соглашение о переходе строительной организации несуществующего права аренды на земельный участок площадью 82 га, расположенный в Октябрьском районе Иркутска», — говорится в сообщении следствия.

Земельный участок в тот момент находился в собственности Иркутской области без обременения какими-либо правами аренды. Чиновники должны были осуществлять контроль за сохранностью государственной собственности.

«В результате их действий на земельный участок кадастровой стоимостью более 1 млрд рублей незаконно наложено обременение в виде аренды с правом на многоэтажное строительство», — добавили в СК.

В рамках уголовного дела задержаны бывший министр имущественных отношений Иркутской области и бывший сотрудник министерства, на их рабочих местах проведены обыски.

По данным «Ирсити», в деле фигурирует экс-министр Владислав Сухорученко, а участок — это территория бывшего городка ИВАТУ. Участок находится в аренде у строительной компании «Ассоциация застройщиков города Иркутска», связанной с ФСК «Новый город» и бывшим депутатом заксобрания, экс-председателем правительства Александром Битаровым, пишет издание.