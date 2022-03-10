Владимир Потанин выступил против национализации иностранных активов

© kremlin.ru. Владимир Потанин (справа)

Предправления «Норильского никеля» Владимир Потанин впервые высказался о последствии событий Украины для России. Он призвал не возвращаться в 1917 год.

«Норникель» опубликовал заявление Потанина в телеграм-канале корпорации. Тайга.инфо приводит его дословно.

Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики. На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, и наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы «хлопнуть дверью», а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали.

Это касается, к примеру, вопросов экспорта российской продукции. Не секрет, что многие государства используют санкции в том числе как инструмент в конкурентной борьбе. Было бы неправильно, если бы Россия своими действиями способствовала достижению ими этих целей. Напротив — если нас «выдавливают» с рынков, то мы должны стараться удержаться на них, а не добровольно отказываться от своего участия.

Я также считаю, что нам необходимо вывести из-под действия существующего положения о валютных ограничениях текущее обслуживание внешнего долга. Сегодня внешний долг России составляет около 480 млрд долларов США. Из этой суммы на обслуживание кредитов (купонные доходы по облигациям, выплаты по синдицированным кредитам, амортизацию долга, если это предусмотрено условиями соглашения) приходятся лишь несколько сотен миллионов долларов. В сравнении с общей массой это очень небольшая часть, но из-за неё может появиться риск кросс-дефолта по всему внешнему долгу, когда из-за небольшой невыплаты по процентам появляются юридические основания потребовать к немедленному погашению весь объем долга. Это в полной мере касается и крупных публичных компаний, поэтому необходимо внести коррективы в действующую норму.

Наконец, я бы призвал очень осторожно подходить к такому вопросу, как конфискация предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка. Во-первых, это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий. Во-вторых, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность.

Случаи национализации — то есть выкупа предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность — в новейшей истории известны. Это более цивилизованный подход, который, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией. Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний. Куда более адекватной мерой мне кажется предложение Минэкономразвития — ввести внешнее управление на таких предприятиях. Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам.

Я понимаю, что в свете направленных против России экономических ограничений может возникнуть вполне понятное желание поступить симметрично. Но на примере западных стран мы видим, что от введения санкций против России страдает экономика этих же стран. Мы должны быть мудрее и избегать такого сценария, когда ответные санкции ударят по нам самим.