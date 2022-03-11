Дело возбуждено после «хлопка угольной пыли» на Барабинской ТЭЦ

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В Новосибирской области сотрудник Барабинской ТЭЦ пострадал после выброса угольной пыли. Следственный комитет возбудил дело. Фото.

«По факту травмирования рабочего в результате хлопка угольной пыли при разогревании резервного котла на Барабинской ТЭЦ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении СК.

Пострадавший родился в 1993 году, уточнили в ведомстве.

Как рассказали в Сибирской генерирующей компании (СГК), выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве произошел вечером 10 марта. Проблему устранили в течении получаса.

Пострадавший сотрудник получил ожоги, его увезли в больницу. По последним данным, его состояние оценивается как тяжелое.

«Находимся в контакте с семьей пострадавшего, готовы оказать необходимую помощь и поддержку», — подчеркнули в СГК.



Барабинская ТЭЦ восстанавливает штатный режим работы — повышает параметры теплоснабжения.