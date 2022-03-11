Турист на лыжах врезался в девушку в Иркутской области и умер

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Мужчина на лыжах врезался в девушку на горнолыжном курорте в Байкальске. В результате происшествия он скончался.

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти туриста на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».



«10 марта мужчина, катаясь на лыжах, не справился с высокой скоростью и врезался в девушку. В результате происшествия 56-летний мужчина скончался на месте, 28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы», — говорится в сообщении следствия.

Известно, что мужчина приехал в Байкальск вместе с группой отдыхающих из Братска.

Начата доследственная проверка, осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Также проверку проводит прокуратура — будет дана оценка соблюдению законодательства о технике безопасности, отметили в ведомстве.