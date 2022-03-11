Землетрясение произошло под Абаканом

© seishub.ru

Землетрясение произошло в Хакасии. Сейсмологи назвали его взрывом в карьере.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Алтайском районе Хакасии, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН 11 марта.

Эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от Абакана в районе села Аршаново.

По данным сейсмологов, произошел «взрыв в карьере». В этом районе работает Аршановский угольный разрез. Компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит кипрскому «Зимбер Инвестментс».