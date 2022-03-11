Военнослужащий из Забайкалья погиб в Украине

11 Мар 2022, 10:39

Уроженец Забайкалья погиб в ходе «спецоперации» в Украине 28 февраля. Молодой человек был медиком по образованию и служил по контракту.

Официальный сайт Агинского Бурятского округа (входит в Забайкальский край), сообщил о гибели земляка в ходе «специальной операции» в Украине. 

Молодой человек, окончивший медучилище, служил по контракту в танковой бригаде санитарным инструктором. Затем был командирован в Тульский стационар для лечения больных с COVID-19.

В январе 2022 года военнослужащий был отправлен на учения в Белоруссию.


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