Военнослужащий из Забайкалья погиб в Украине

Уроженец Забайкалья погиб в ходе «спецоперации» в Украине 28 февраля. Молодой человек был медиком по образованию и служил по контракту.

Официальный сайт Агинского Бурятского округа (входит в Забайкальский край), сообщил о гибели земляка в ходе «специальной операции» в Украине.

Молодой человек, окончивший медучилище, служил по контракту в танковой бригаде санитарным инструктором. Затем был командирован в Тульский стационар для лечения больных с COVID-19.



В январе 2022 года военнослужащий был отправлен на учения в Белоруссию.