Военнослужащий из Забайкалья погиб в Украине
11 Мар 2022, 10:39
Молодой человек, окончивший медучилище, служил по контракту в танковой бригаде санитарным инструктором. Затем был командирован в Тульский стационар для лечения больных с COVID-19.
Уроженец Забайкалья погиб в ходе «спецоперации» в Украине 28 февраля. Молодой человек был медиком по образованию и служил по контракту.
Официальный сайт Агинского Бурятского округа (входит в Забайкальский край), сообщил о гибели земляка в ходе «специальной операции» в Украине.
Молодой человек, окончивший медучилище, служил по контракту в танковой бригаде санитарным инструктором. Затем был командирован в Тульский стационар для лечения больных с COVID-19.
В январе 2022 года военнослужащий был отправлен на учения в Белоруссию.
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