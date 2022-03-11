Дерево убило подростка под Новосибирском

© pixabay.com

Подросток скончался во время лесозаготовок в Новосибирской области. На него упало дерево.

Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирца по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СК.



«По данным следствия, 9 марта в дневное время в лесной деляне в Маслянинском районе Новосибирской области мужчина осуществлял заготовку древесины, — говорится в сообщении. — В ходе работ спиленное дерево упало на 17-летнего подростка, в результате чего последний скончался на месте».

Обстоятельства происшествия уточняются.