Дерево убило подростка под Новосибирском
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Подросток скончался во время лесозаготовок в Новосибирской области. На него упало дерево.
Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирца по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СК.
«По данным следствия, 9 марта в дневное время в лесной деляне в Маслянинском районе Новосибирской области мужчина осуществлял заготовку древесины, — говорится в сообщении. — В ходе работ спиленное дерево упало на 17-летнего подростка, в результате чего последний скончался на месте».
Обстоятельства происшествия уточняются.
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