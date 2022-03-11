Сотрудник ангарского СИЗО арестован по делу о сексуальном насилии над заключенными

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Сотрудник ангарского СИЗО-6 арестован по подозрению в сексуальном насилии над заключенными, которых увезли в учреждение после акции протеста в ИК-15 в 2020 году. До заключения под стражу он продолжал работать.

40-летний замначальника отдела режима надзора ангарского СИЗО-6 Дмитрий Бароян задержан в Иркутской области. Его обвинили в превышении полномочий (ст. 286 УК) и насильственных действиях сексуального характера группой лиц (пункт «а» ч. 2 ст. 132 УК).

Кировский райсуд Иркутска отправил Барояна в СИЗО 11 марта, сообщил Тайге.инфо правозащитник Петр Курьянов. Защита сотрудника ФСИН просила домашний арест.

Барояна подозревают в насилии над заключенными ангарской ИК-15, которых в апреле 2020 года вывезли в ангарское же СИЗО-6 (редакция не называет имена потерпевших из соображений их безопасности). При этом до задержания Бароян, по сведениям редакции, продолжал работать в структуре ФСИН.

Дмитрий Бароян стал вторым сотрудником ФСИН, которого следствие обвиняет в массовых пытках заключенных ИК-15. Осенью 2021 года стало известно об аресте начальника смены первого режимного корпуса ангарского СИЗО-6 Василия Луковского, который, по словам заключенных, пытал их под песню «Василиса» Ильи Зудина.

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.

Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе. Мажидов еще в 2015 году отказывался исполнять закон и пускать в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии, теперь же его преемник Алексей Иванов не пускает даже адвокатов по делу о «бунте» под предлогом «письменной просьбы» следователя.

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