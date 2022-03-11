35-градусные морозы ожидаются в Западной Сибири
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Морозные выходные прогнозируются в регионах Западной Сибири. Столбик термометра по ночам опустится ниже -30.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 12−13 марта ночные температуры в Новосибирской области опустятся до -22…-23, местами до -27…-28. Днем будет -7…-12. Примерно такая же погода сохранится в начале следующей рабочей недели.
В соседних Кузбассе и Томской области по ночам будет еще холоднее. Томичей ночью 12 марта ожидает -30…-35, местами -24…-29, днем -9…-14, местами до -19. 13 марта будет на 3−4 градуса теплее.
В Кемеровской области ночью 12−13 марта обещают -21…-26, при прояснениях до-32…-33, по югу — теплее. Днем будет -9…-14, местами температура может подняться и до -1.
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