Опрос новосибирцев о ценах и сбережениях: «Только в худшую сторону будет»
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Тайга.инфо продолжает опрашивать новосибирцев о насущных проблемах. В этот раз мы узнали, заметили ли они рост цен и есть ли у них сбережения.
Видео Дианы Днепр и Татьяны Душутиной.
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