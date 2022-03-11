Опрос новосибирцев о ценах и сбережениях: «Только в худшую сторону будет»

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Опрос новосибирцев о ценах и сбережениях: «Только в худшую сторону будет»
11 Мар 2022, 13:38

Тайга.инфо продолжает опрашивать новосибирцев о насущных проблемах. В этот раз мы узнали, заметили ли они рост цен и есть ли у них сбережения.

Видео Дианы Днепр и Татьяны Душутиной.


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