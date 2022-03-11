Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram. СК возбудил дело о терроризме

Генпрокуратура РФ потребовала возбудить дело об экстремизме в отношении корпорации Meta, владеющей Facebook, Instagram и WhatsApp. Ведомство попросило заблокировать крупнейшую соцсеть Instagram. Следственный комитет уже завел дело.

Генпрокуратура РФ потребовала возбудить дело об экстремизме в отношении Meta и направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Более того, ведомство попросило заблокировать крупнейшую соцсеть Instagram.

СК России уже возбудил уголовное дело в связи «с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ» со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.

Уголовные дела возбуждены по ст. 280, 205.1 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности).

«Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям [пресс-секретаря компании] Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации», — отметили СК.