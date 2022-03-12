Новосибирец напал с ножом на знакомого и бросил его умирать в лифте
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В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве. Он ударил знакомого ножом и вынес его из квартиры в лифт.
Управление СК по Новосибирской области завершило расследование дела в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), сообщили в пресс-службе ведомства 12 марта.
По версии следствия, в ночь с 4 на 5 января 2022 года в квартире дома 68 на улице Петухова Кировского района мужчина выпивал с 34-летним знакомым, и между ними возник конфликт. Обвиняемый взял в квартире нож и ударил собутыльника в живот.
«После этого, желая скрыть совершенное преступление, фигурант по делу переместил потерпевшего из квартиры в кабину лифта, расположенную на 7 этаже, где вскоре последний скончался от обильной кровопотери», — уточнили в СК.
Мужчина не признал вину. В ближайшее время дело направят в суд.
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