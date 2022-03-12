Женщина с инвалидностью погибла при пожаре в селе под Омском

© pixabay.com
Женщина с инвалидностью погибла при пожаре в селе под Омском
12 Мар 2022, 09:17

Частный дом сгорел в селе Омской области. Погибла женщина с инвалидностью. Следственный комитет начал проверку.

Пожар произошел в частном доме в селе Такмык. Погибла 38-летняя женщина с инвалидностью, сообщили в пресс-службе управления СК по Омской области 12 марта.

По данным следствия, возгорание началось 10 марта около 6 часов утра. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Следственный комитет начал проверку.


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