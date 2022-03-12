Бездомная собака напала на девятилетнюю девочку в Забайкалье

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В Чите бездомная собака укусила девятилетнюю девочку. Следственный комитет начал проверку.

Бездомная собака напала на девятилетнюю девочку в Чите, сообщили в пресс-службе управления СК по Забайкальскому краю 12 марта.

Ребенок возвращался из школы домой в микрорайоне Сосновый Бор. Животное укусило девочку за ногу.

Ведомство начало проверку. Следователи опросят школьницу и ее родителей. Кроме того, они получат объяснения сотрудников администрации города, которые отвечают за обеспечение безопасных условий жизни.

