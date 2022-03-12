Независимого депутата гордумы Томска объявили в федеральный розыск

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Независимого депутата томской гордумы Андрея Фатеева объявили в федеральный розыск. В декабре он уехал из России, а в январе Росфинмониторинг внес оппозиционера Алексея Навального и его соратников, в том числе Фатеева, в реестр «террористов и экстремистов», куда попадают и подследственные.

Депутата гордумы Томска Андрея Фатеева объявили в федеральный розыск. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Теперь официально. Меня ищут за мою политическую деятельность. Опережая вопросы, нет, не боюсь, да, продолжу свою работу в политическом плане», — рассказал Фатеев в своем тг-канале.

В сентябре 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК), а также об участии в нем (ч. 2 ст. 282.1 УК). Его фигурантами стали Алексей Навальный и его соратники. По версии следствия, в 2017 году в 37 регионах России было создано общественное движение «Штабы Навального»*, «куратором и руководителем» которого являлся Леонид Волков.

«В период с 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли [Любовь] Соболь, [Георгий] Албуров, [Руслан] Шаведдинов, [Вячеслав] Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах», — говорилось в сообщении СК.

Оппозиционерам вменили деятельность, направленную «на дискредитацию органов государственной власти, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».

В конце декабря 2021 года уголовные дела возбудили в отношении Ксении Фадеевой из Томска и Захара Сарапулова из Иркутска. Их отпустили под запрет определенных действий. Соратник Фадеевой по фракции независимых депутатов в гордуме Томска Андрей Фатеев ранее уехал из России.

При этом о возбуждении уголовного дела в отношении Фатеева официально не сообщалось. Он также не писал, что его бы уведомляли о преследовании.

*Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» и «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистскими» и запретил их деятельность в России. Организации уже ликвидированы. «Фонд борьбы с коррупцией» также ранее объявлен «иностранным агентом». Мы обязаны указывать всё это по запретительным законам.

