Более 200 новосибирских детей заразились COVID-19 за сутки
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В Новосибирской области за сутки 225 детей заразились коронавирусом. Скончались еще 14 человек.
«Скончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте: 41, 52, 61, 63, 83, 88, 91 год и женщины в возрасте 54, 61, 65, 79, 81, 82, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 5155 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 12 марта.
Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.
В отделениях реанимации остаются 263 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 35 пациентов.
Подтверждено 987 новых случаев COVID-19, 225 из которых зафиксированы у детей. Общее число заболевших достигло 243816, выписаны более 215,8 тыс.
В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 2083 пациента, в том числе 41 ребенок.
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