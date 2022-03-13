Fitch снизило долгосрочный рейтинг Новосибирской области до дефолтного

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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Новосибирской области и Красноярского края до уровня C. Это значит, что агентство считает неизбежным дефолт.

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинги 20 российских регионов до C. В список вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирская область и Красноярский край, передает ТАСС.

«Fitch полагает, что местные органы власти не смогут выдержать суверенный дефолт», — сказано в отчете.

Рейтинг Новосибирской области на протяжении нескольких лет составлял ВВВ- (рейтинг с хорошей кредитоспособностью). 4 марта он был снижен до В (спекулятивный рейтинг), теперь упал до C.

Общий долгосрочный рейтинг России также понижен до C и отражает мнение Fitch «о неизбежности суверенного дефолта».