Скончался основатель Сергиево-Казанского храма Краснообска

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Скончался основатель Сергиево-Казанского храма Краснообска
13 Мар 2022, 07:32

Скончался основатель православного храма в Краснообске Новосибирской области Николай Фокин. До получения сана он работал в лаборатории экономико-математических исследований Новосибирского государственного университета (НГУ).

Первый настоятель Сергиево-Казанского храма Краснообска протоиерей Николай Фокин скончался, сообщила новосибирская митрополия.

Отец Николай родился 27 августа 1937 года в Архангельской области. В 1964 году окончил географический факультет Московского государственного университета. В 1964—1991 годах работал в Новосибирском государственном университете, в лаборатории экономико-математических исследований.

Рукоположен в сан диакона 25 августа 1991 года.

«Стараниями протоиерея Николая был построен прекрасный храм в поселке Краснообск, в котором сейчас, во многом благодаря ему, существует крепкая и большая община. Отличительной чертой отца Николая была глубокая любовь к православному богослужению, знание его. Несмотря на тяжелую болезнь и немощь, отец Николай использовал любую возможность послужить в храме, последняя его служба была в среду 1 седмицы Великого поста 8 марта», — рассказали в митрополии.


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