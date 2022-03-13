Новосибирский депутат начала собирать гуманитарную помощь для украинских беженцев

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Независимый депутат горсовета Новосибирска объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев с Украины. Люди приносят вещи, продукты и средства гигиены.

«В воскресенье, 13 марта, с 11:00 до 17:00 в МЦ „Калейдоскоп“ на Детском проезде, 8 проходит сбор вещей для украинских беженцев, — сообщила в своем телеграм-канале депутат Наталья Пинус. — Акция проводится в сотрудничестве с новосибирским отделением общественной организации „Российский красный крест“».



По словам депутата, жители приносят вещи, продукты и средства гигиены.

Принимаются продукты длительного хранения (макароны, крупы, консервы, мука, сахар, печенье, конфеты, чай, масло подсолнечное), детское питание (сухие молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет, пюре, соки), пластиковая посуда, постельное белье и новая одежда.