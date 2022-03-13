Новосибирского полицейского обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы

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Новосибирского полицейского обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы
13 Мар 2022, 10:32

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об изнасиловании школьницы. Под подозрение попал сотрудник МВД.

«Предварительно установлено, что 10 марта в полицию поступило заявление гражданина о том, что 23 февраля мужчина 1977 года рождения совершил противоправные действия сексуального характера в отношении его дочери, 2006 года рождения. Несовершеннолетняя приходится падчерицей мужчине, в отношении которого поступило заявление, и проживает совместно с мамой и ним по одному адресу», — сообщили в пресс-службе полиции 13 марта

Подозреваемым оказался сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Новосибирской области, уточнили в Следственном комитете.

«По версии следствия, фигурант по делу на протяжении длительного периода времени совершал преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении девочки 2006 года рождения», — уточнили в региональном управлении СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч. 3, пункту «б» ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера), пункту «а» ч. 3 и по пункту «б» ч. 4 статьи 131 (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет).

Как утверждают в МВД, при подтверждении вины полицейский будет уволен. Суд отправил его в СИЗО по ходатайству следствия.


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