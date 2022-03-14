Дети провалились под лед в Канске. Есть погибший

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Дети вышли на лед реки Кан в Красноярском крае и провалились в воду. Один из них погиб.

Восьмилетний и девятилетний школьники гуляли по люду около берега Кан в районе садового товарищества «Остров-Сад» в Канске. Младший провалился в полынью, его попытался спасти друг, но и он оказался в воде, сообщили в краевой прокуратуре 14 марта.



«На крики помощи прибыл находящийся по близости рыбак, который увидел одного тонущего подростка и с помощью ветки удерживал его на поверхности воды, вызвал сотрудников службы спасения, которые вытащили живым одного малолетнего ребенка из воды, поиски второго ребенка продолжаются», — рассказали в ведомстве.

Восьмилетний ребенок считается погибшим.

Семьи несовершеннолетних не состоят на учете в органах системы профилактики. Прокуратура начала проверку.