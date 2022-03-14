Дети провалились под лед в Канске. Есть погибший

© Прокуратура Красноярского края
Дети провалились под лед в Канске. Есть погибший
14 Мар 2022, 06:12

Дети вышли на лед реки Кан в Красноярском крае и провалились в воду. Один из них погиб.

Восьмилетний и девятилетний школьники гуляли по люду около берега Кан в районе садового товарищества «Остров-Сад» в Канске. Младший провалился в полынью, его попытался спасти друг, но и он оказался в воде, сообщили в краевой прокуратуре 14 марта.

«На крики помощи прибыл находящийся по близости рыбак, который увидел одного тонущего подростка и с помощью ветки удерживал его на поверхности воды, вызвал сотрудников службы спасения, которые вытащили живым одного малолетнего ребенка из воды, поиски второго ребенка продолжаются», — рассказали в ведомстве.

Восьмилетний ребенок считается погибшим.

Семьи несовершеннолетних не состоят на учете в органах системы профилактики. Прокуратура начала проверку.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену» Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО: «В России никто не поможет, жалуйся Байдену»
Последние материалы
14 Мар, 12:51
Пятизвездочный отель построят на Алтае в 2022 году
14 Мар, 11:49
Житель Иркутской области 10 лет насиловал собственную дочь
14 Мар, 11:45
Новосибирская область оказалась одной из худших по закредитованности населения в России
14 Мар, 10:44
Директор крупнейшего иркутского застройщика арестована
14 Мар, 10:10
Март в стиле ретро: 10 кинопоказов классики
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования