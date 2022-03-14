Новосибирское правительство отменяет qr-коды
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В Новосибирской области снимают часть ковидных ограничений. Будут отменены qr-коды в учреждениях культуры, а также на спортивных мероприятиях.
«Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции предложил снять часть действующих ограничений, — сообщили в телеграм-канале регионального правительства. — С 18 марта предложено отменить qr-коды в театрах, кинотеатрах, на концертных, торжественных и выставочных мероприятиях, в санаторно-курортных организациях, гостиницах».
Кроме того, с 1 апреля будут отменены qr-коды при проведении спортивных мероприятий. Но у их участников, которые приезжают из других регионов, потребуется результат ПЦР-теста.
Облправительство рассмотрит предложения на заседании 14 марта.
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