Новосибирское правительство отменяет qr-коды

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В Новосибирской области снимают часть ковидных ограничений. Будут отменены qr-коды в учреждениях культуры, а также на спортивных мероприятиях.

«Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции предложил снять часть действующих ограничений, — сообщили в телеграм-канале регионального правительства. — С 18 марта предложено отменить qr-коды в театрах, кинотеатрах, на концертных, торжественных и выставочных мероприятиях, в санаторно-курортных организациях, гостиницах».

Кроме того, с 1 апреля будут отменены qr-коды при проведении спортивных мероприятий. Но у их участников, которые приезжают из других регионов, потребуется результат ПЦР-теста.

Облправительство рассмотрит предложения на заседании 14 марта.