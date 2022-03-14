Жительницам Новосибирска начнут доставлять бесплатные тесты на ВИЧ и гепатит С

© zdrav36.ru

В Новосибирске общественная организация «Остров» открыла сервис дистанционного тестирования на ВИЧ и гепатит C для женщин. Если результат теста окажется положительным, специально обученные консультантки помогут как можно быстрее попасть к врачу Центра СПИД.

Общественная организация «Остров» открыла сервис дистанционного тестирования на ВИЧ и гепатит С для женщин из Новосибирска и области. Об этом сообщили в пресс-службе «Острова».

По словам руководительницы организации Таисии Ланюговой, в регионе живут более 14 тыс. ВИЧ-положительных женщин, и многие из них поздно узнали о своем диагнозе.

«Часто женщины не знают, что у их мужа или партнера есть ВИЧ-инфекция, потому что те тоже никогда не обследовались. К сожалению, чаще всего о диагнозе женщины узнают, когда встают на учет по беременности. И большинство из них впервые сдают анализ. Для здоровья и безопасности мамы и будущего малыша гораздо лучше, если женщина узнает о своем диагнозе до беременности, — рассказала Ланюгова. — Важно, чтобы начала прием терапии как можно раньше, желательно еще до наступления беременности. В том числе это позволит свести к минимуму риски передачи вируса от матери к ребенку».

Для заказа теста необходимо заполнить заявку на сайте testnsk.ru. После с женщиной свяжется оператор и предложит удобный пункт доставки посылки. Жительницы Новосибирска и населенных пунктов, где есть сервис Boxberry, смогут получать заказы в фирменных точках выдачи. В остальные города и поселки посылки доставят «Почтой России».

Для тестирования используются скрининговые тест-системы — они показывают, есть ли у человека антитела к вирусу. Общаться с клиентками также будут женщины — специально обученные консультантки. По телефону они расскажут, как правильно пройти тестирование и ответят на вопросы.

Если результат теста у женщины окажется положительным, то ей помогут как можно быстрее попасть к врачу Центра СПИД. Также в посылке будут подарки для женщины, чтобы замотивировать их пройти тестирование.

«Мы понимаем, что сейчас очень непростое время. Зачастую во время нестабильной экономической обстановки первыми последствия ощущают женщины, особенно если у них есть дети. Поэтому бонусом к основным тестам и консультации женщины получат набор гигиенических прокладок, презервативы и тест на беременность», — отметила руководительница «Острова».

Сейчас «Остров» готовит к открытию ресурсный центр для женщин и детей с ВИЧ. Там они смогут получить консультации психолога, юриста и соцработника, а также пройти Школу пациента — обучающий курс, который помогает людям придерживаться АРВ-терапии.

Заказать тесты на ВИЧ и гепатит C можно здесь.