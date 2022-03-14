Спрос ЖКХ на «умные» решения МТС в Новосибирске вырос в полтора раза

© Кирилл Канин

МТС фиксирует рост количества сим-карт для интернета вещей (IoT) в датчиках городского и жилищного хозяйства Новосибирска в 1,5 раза по итогам 2021 года, сообщил в своем инстаграме директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. Умные устройства позволяют сократить затраты управляющих компаний и потребителей на четверть.

«В Новосибирске в полтора раза стало больше сим-карт в датчиках городского и жилищного хозяйства. Что это значит? Интернет вещей (или, как мы говорим, iot) повышает прозрачность и точность расчетов ЖКХ. Умные устройства, снабженные сим картами от МТС, мониторят расход тепла, воды и электроэнергии. Важно, что делают они это в режиме 24×7, исключая погрешности „человеческого фактора“», — говорится в сообщении Соловенчука.



Больше всего умных устройств, 40%, установлены в придомовых датчиках тепла и в электросчетчиках, еще 30% — в системах водоснабжения. Около 20% — удаленный контроль за транспортом предприятий ЖКХ, остальные 10% приходятся на охранно-пожарную сигнализацию и системы доступа на территорию.

«Мы с партнерами из управляющих компаний посчитали: затраты компаний (и, что важно, потребителей, то есть нас с вами!) сокращаются в среднем на 25% там, где работает „интернет вещей“», — добавил Соловенчук.

В Новосибирске мониторят коммунальные ресурсы с оборудованием МТС такие крупные организации как АО «Новосибирск Энергосбыт», МУП Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», МУП «Теплоэнергоресурсосбережение», ООО СГК (СИБЭКО), ООО «УК «На Державина», ФГБУ ЖКУ Новосибирского научного центра (ННЦ), ЗАО «УК «СПАС-Дом» и другие.

Более 30 тыс. сим-карт обеспечивают работоспособность инфраструктуры Новосибирска. Интернет-трафик, ежемесячно передаваемый этими организациями в сети IoT, увеличился в 2,5 раза по сравнению с январем 2021 года.